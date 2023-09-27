أحمد زايد: خطوات ملموسة من الدولة لتطوير التعليم والثقافة لبناء الإنسان

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الثقافة قطاع هام والتي تولي الدولة لها أهمية كبيرة، لأنها تعمل على بناء الإنسان المصري.

وقال زايد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك حراكا ثقافيا خلال العام الماضي، مؤكدا أن وزارة الثقافة تقوم بعمل "معرض الكتاب"، إضافة إلى الدور الكبير لقصور الثقافة.

كان هناك 100 نشاط قامت بها مكتبة الإسكندرية خلال فعاليات "معرض الكتاب"، إضافة إلى عروض ثقافية وندوات شعرية وعروض فنية ومسرحية وموسيقية، إضافة إلى مهرجان مكتبة الإسكندرية الصيفي.

خطوات ملموسة

وأشار أحمد زايد إلى أن هناك خطوات ملموسة من الدولة لتطوير التعليم والثقافة لبناء الإنسان.