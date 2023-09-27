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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق بنقابة المهندسين بالشاطبي وسط الإسكندرية دون إصابات

حريق بنقابة المهندسين
حريق بنقابة المهندسين بالشاطبي وسط الإسكندرية

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق شب مساء اليوم /الأربعاء/، بـ"بدروم" نقابة المهندسين بمنطقة الشاطبي.


بدأت الواقعة عندما تلقى قسم باب شرق بلاغًا يفيد بنشوب حريق ببدروم نقابة المهندسين بالشاطبي، وعلى الفور تم الاتصال بإدارة الدفاع المدني والحريق (لتواجد دخان كثيف بالمكان) والتي تواجدت على الفور وتم إخماد الحريق دون أي خسائر أو إصابات.


وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ وعمل جهاز انذار الحريق وتوجه المسؤولين من السلامة والحماية بالنقابة لاخماده بوسائل الإطفاء المتوفرة بالنقابة وأخلوا الجراج من السيارات والأفراد وقاموا بفصل التيار الكهربي عن المبنى، وقام رجال الحماية المدنية بإخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.


وفي السياق، توجهت نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالشكر للجهات المختصة وإدارة الدفاع المدني والحريق ومديرية أمن الإسكندرية واللواء عبد الخالق حجازي نائب مدير الأمن والعميد حسام عبده مأمور قسم باب شرق ومباحث باب شرق العقيد اسلام مجدي مفتش إدارة البحث والمقدم شادي عليوه رئيس مباحث قسم باب شرق والعميد السيد التلت مدير الأدلة الجنائية ورجال الدفاع المدني العميد محمد الديب مدير الهيئة والرائد محمد فوزي وتواجدهم خلال دقائق والتعامل بطريقة احترافية مع الحدث.


وأكدت النقابة - في بيان - أنها تقوم بممارسة عملها بشكل طبيعي في مواعيد العمل الرسمية لأعضائها.

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