الجيش الأوكراني يحشد قواته قرب خط المواجهة في زابويجيا

قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن أوكرانيا تقوم بتجميع احتياطيات عسكرية في منطقة ليست بعيدة عن خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، في إشارة إلى هجمات جديدة محتملة.

وقال بوشيلين: “في منطقة زابوريجيا.. واصل العدو هجماته في اتجاه فيربوفوي ورابوتينو.. لا يزال الوضع ساخنًا، لكنه تحت السيطرة. لقد فشل العدو في تغيير مواقعه أو تحسينها بشكل ملحوظ خلال اليوم الماضي".

وأضاف: "نرصد تراكمًا للاحتياطيات هناك، على مسافة 15 كيلومترًا إلى 20 كيلومترًا من خط المواجهة”.

وتابع بوشيلين قائلاً: “لا يُستبعد حدوث محاولات جديدة للقيام بعمليات هجومية في المستقبل القريب. نحن نستعد، ونبني كل خطوط الدفاع الضرورية. نحن نعرف ما يجب القيام به في هذه الحالة”.