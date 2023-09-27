عالم أزهري: احتفالنا بـ مولد سيدنا النبي عين الصواب|فيديو

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ مَن يرفضون الاحتفال بـ المولد النبوي تيار في المجتمع غزّته بعض الدول التي تقع بجوار مصر، موضحًا: "مصر هزمت هذا التيار، فقد قالوا إن الديموقراطية كفر وشاركوا في الانتخابات.

لدينا دليل من القرآن على احتفالنا بالنبي

وأضاف رضا، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: "نتيجة لما تتمتع به مصر من قوة روحية عالية عبر مؤسسة الأزهر الشريف نجد أن هذا التيار يتنازل شيئا فشيئا، وآخر ما تبقى لهم هو تحريم التهنئة بأعياد المسيحيين، وعندما نحتفل بالنبي يقولون إن ذلك بدعة".

وتابع العالم الأزهري: "لدينا دليل من القرآن على أن احتفالنا بالنبي هو عين الصواب، لأننا قمنا بعمل قام به، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".