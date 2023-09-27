تعليق صادم من بايدن حول الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يعرف كيفية منع الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية، والذي قد يحدث يوم الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر.

وأضاف بايدن، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن القيام بشيء لمنع الإغلاق: “إذا كنت أعرف هذا، لكنت قد فعلته بالفعل”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إغلاق الحكومة ليس أمرا حتميا، ولكن إذا حدث ذلك، فقد يتأثر الكثير من العمل الحيوي في مجالي العلوم والصحة.

وفي حديثه للصحفيين بعد تصريحاته أمام مجموعة من مستشاري العلوم والتكنولوجيا في سان فرانسيسكو، قال بايدن إنه “لا يعتقد أن أي شيء أمر لا مفر منه في السياسة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعاد الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تنظيم صفوفهم، بعد تصويتين فاشلين الأسبوع الماضي، وصوتوا لفتح نقاش حول حزمة من مشاريع قوانين الإنفاق التي يأملون في أن تفتح باب التصويت لمنع الحكومة من الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فإنه تم تمرير الاقتراح بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212، وكانت النائبة مارجوري تايلور جرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، هي الجمهورية الوحيدة التي صوتت ضده.

ولا يزال من المحتمل جدًا حدوث إغلاق حكومي في وقت مبكر من يوم الأحد نظرًا للخلافات الواسعة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حول مستويات التمويل والمساعدات لأوكرانيا.