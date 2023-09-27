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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صديقة ضحية جامعة القاهرة: المتهم أحرق سيارتها لشهادتها ضده منذ 3 سنوات

ضحية جامعة القاهرة
ضحية جامعة القاهرة

قالت الدكتورة وفاء بكير صديقة ضحية جامعة القاهرة،:"المتهم مكانش طبيعي خالص واتخانق مع مدير الكلية في رعاية الشباب ،والضحية كانت شاهدة على الواقعة وشهدت عليه".

صديقة ضحية جامعة القاهرة:المتهم مكانش طبيعي خالص


وأضافت  صديقة ضحية جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر:"، المتهم مكانش طبيعي خالص واتخانق مع مدير الكلية في رعاية الشباب ،والضحية كانت شاهدة على الواقعة وشهدت عليه منذ 3 سنوات"


وأشارت صديقة ضحية جامعة القاهرة إلى، أن المتهم أحرق سيارة ضحية  جامعة القاهرة أمام منزلها  بسبب شهادتها ضده في التشاجر الذي تم بينه و بين مدير الكلية منذ 3 سنوات، و تم حبسه 3 أشهر في حينها.

أرسلت مديرية أمن الجيزة عددا من المأموريات لمطاردة المتهم

 

أرسلت مديرية أمن الجيزة عددا من المأموريات لمطاردة المتهم بإنهاء حياة  ضحية جامعة القاهرة “موظفة كلية الآثار” عقب هروبه صباح اليوم فور ارتكابه الجريمة.

وتتبع فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية خط سير هروب المتهم من خلال رصد كاميرات المراقبة استقلاله سيارة ملاكي وخروجه من الجامعة حيث تم تعميم نشرة بارقام ومواصفات السيارة ورصد الاماكن التي يتردد عليها المتهم لضبطه.


وكشفت التحريات مفاجآت جديدة حول واقعة إنهاء حياة موظفة كلية الاثار بجامعة القاهرة، داخل مبنى الشباب والرياضة حيث شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها تدعى نورهان حسين بالغة من العمر 29 عاما، وقام المتهم بإطلاق النيران عليها حيث قام بالدخول إلى مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار وأطلق عليها النيران وفر هاربا، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

 

ضحية جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتورة وفاء بكير مدير الكلية مصر مديرية امن الجيزة

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