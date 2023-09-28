المكرمون من الرئيس السيسي باحتفالية تفوق الجامعات المصرية يتحدثون عن التفاصيل

تحدثت الطالبة كلارا سامر، أول قطاع التربية النوعية على مستوى الجمهورية، عن تكريمها من قبل الرئيس السيسي، قائلة: تكريمي من الرئيس أمر مشرف..وأشكر الرئيس السيسي على اهتمامه وتكريمه للطلاب.

وأضافت "كلارا سامر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الحفلة كانت منظمة ورائعة، وضمت عرض للأغاني الوطنية.

وقالت إيمان محمد سعد، أول قطاع سياحة وفنادق، كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح، إن تكريمها بالأمس لا يوصفه حديث، والأجواء كانت رائعة للغاية.

واسترسلت:" لم نكن نتوقع أن تكون الاتفالية بهذا الشكل المشرف، فهي الاحتفالية الأولى من نوعها، وشرف كبير لنا التواجد بها.

ووجهت الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه ومتابعته المستمرة للتعليم، بداية من التعليم الاساسي، وحتى العالي.