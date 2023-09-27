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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يؤثر على الأسعار؟.. انخفاض كبير في إنتاج روسيا من الذهب

الذهب
الذهب

انخفض إنتاج الذهب في روسيا في أغسطس بنسبة 3.6% على أساس سنوي، لكنه ارتفع بنسبة 10.6% مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري، وفقًا لهيئة الإحصاء الحكومية الروسية “روستات”.

وبشكل عام، خلال الأشهر الثمانية من عام 2023، ارتفع إنتاج الذهب بنسبة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وانخفض إنتاج المعادن الثمينة الأساسية في روسيا في أغسطس بنسبة 0.6٪ على أساس سنوي.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، 2.5% على أساس سنوي.

وفي أغسطس 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% بعد 5.1% في يوليو. وفي الوقت نفسه، وباستثناء العوامل الموسمية، بلغ النمو في أغسطس 0.4% بعد زيادة قدرها 0.6% في الشهر السابق.

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وفي الربع الثاني من عام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بينما تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.8% في الربع الأول.

روسيا الذهب إنتاج الذهب

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