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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية.. لافروف والنجاري يفتتحان معرضا للوثائق|شاهد

لافروف والنجاري يفتتحان
لافروف والنجاري يفتتحان معرضاً للصور والوثائق

افتتح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والسفير المصري لدى موسكو، نزيه النجاري، يوم ٢٥ سبتمبر معرض الصور والوثائق التاريخية بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أكد وزير الخارجية الروسي في كلمته على العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا والممتدة منذ أكثر من ثمانين عاماً، مبرزاً التعاون المشترك بين البلدين خلال بناء السد العالي، مشيراً إلى أن علاقات البلدين دائماً ما اتسمت بالاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد النجاري أن العلاقة بين البلدين علاقة ذات أبعاد متنوعة وتعود جذورها إلى عقود عدة، إلى جانب ما شهدته من تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، مستعرضاً أبرز محطات التعاون خلال العقود الماضية.

كما نوه النجاري بأن هذا التعاون لا يقتصر على الشقين السياسي والاقتصادي فحسب، وإنما يمتد إلى مختلف القطاعات الثقافية والإنسانية بين الشعبين المصري والروسي.

لافروف النجاري العلاقات الدبلوماسية مصر روسيا

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