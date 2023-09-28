أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: المولد النبوي ذكرى عطرة تستدعي معاني الرحمة والسلام

أخبار مصر.. قال الرئيس السيسي إن المولد النبوي الشريف ذكرى عطرة نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي مهنئًا الشعب بالمولد النبوي: ذكرى عطرة تستدعي كل معاني الرحمة والمحبة والسلام

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل.

مايا مرسي: وجود إرادة سياسية كان الدافع للنهوض بملف تمكين المرأة في مصر

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، إيفينيا سيدرياس القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الصحفيين تعفي عبدالرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق.. تفاصيل

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة ما أثير عن جمعية (الصحافة للخدمات والتنمية)، التى أسسها عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة بالمخالفة لقرارات المجلس، والأعراف النقابية.

غدا.. مصر للطيران تبدأ تشغيل خط جديد بين القاهرة وطوكيو

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الخميس، افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان، وذلك إستكمالًا لخطتها الطموحة نحو فتح أسواق جديدة وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء.

البابا تواضروس يصلي عشية عيد الصليب في الإسكندرية ويلقي عظته الأسبوعية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم عشية عيد الصليب المجيد بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول والآباء الرسل، بمنطقة العوايد بالإسكندرية، وذلك قبل بدء اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته والذي عقده في الكنيسة ذاتها.

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء جامعة بنى سويف الأهلية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الأربعاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام جامعتي بني سويف الأهلية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، رقم ٤١٥ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بنى سويف الأهلية".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 160 ضباط صف متطوعين دفعة المساعد أول شهيد شحاتة مصطفى أبو اليزيد وذلك بحضور اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى المعهد، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة الكفاءة القتالية بضخ دماء جديدة إلى صفوفها.

الرئيس السيسي لـ شيخ الأزهر: أحسنتم على كلمتكم الشاملة العميقة

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، موجهًا حديثه لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب: "أحسنتم على كلمتكم الشاملة العميقة"، وذلك في تعليقه على كلمة فضيلته خلال الاحتفالية.



أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المناسبات والأعياد .. بشرى للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

تستكمل مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بجامعة الوادي الجديد ،ومحطات المياه ،ومدرسة عزب القصر الإعدادية ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة .

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1445هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

معاك ياريس من أجل مصر.. مسيرة للطرق الصوفية دعما للسيسي في الحسين|شاهد

نظم المئات من مريدى الطرق الصوفية مسيرة من مسجد سيد صالح الجعفرى لمسجد الحسين وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفع عدد منهم صور الرئيس السيسى وأعلام مصر .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

هدايا الرئيس.. أكبر قافلة منافذ متحركة للسلع والمنتجات بتخفيضات 50% تصل شمال سيناء

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكبر قافلة منافذ متحركة، والتي أطلقها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح أمس الثلاثاء، وتتضمن 41 سيارة محملة بأكثر من 75 طنا من السلع ومنتجات وزارة الزراعة.

الخط الثالث للمترو يعلن عن وظائف خالية لجميع خريجي الكليات والمعاهد

أعلنت شركة " آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر فرص عمل" لموظفي بيع تذاكر" بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة و الوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.