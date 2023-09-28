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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة سانت جورج الإثيوبي .. خبر مفرح وآخر صادم لجماهير الأهلي

صدى البلد

أعلن نجم الأهلي السابق ماهر همام عن جاهزية محمود كهربا لمباراة سانت جورج الإثيوبي وغياب صلاح محسن.

و كتب ماهر همام عبر فيسبوك:  🔔| تأكد جاهزية محمود كهربا لمباراة سانت جورج الإثيوبي بعد غد الجمعه ✅ وغياب صلاح محسن بسبب شد في العضله الخلفيه 🚑❎.

ويتجدّد اللقاء بين فريقي الأهلي وسان جورج الإثيوبي، علي ستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفريق الأحمر صاحب الأرض وحامل اللقب علي منافسه الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد علي الملعب ذاته في الذهاب، لعدم مطابقة ملاعب أديس أبابا للمواصفات التي حددها الكاف، وسجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات الذي أحرز ثنائية والبديل أحمد عبد القادر.


مباراة سهلة نسبيا
مهمة الأهلي سهلة نسبياً في عبور سان جورج والتأهل إلى مرحلة المجموعات، والاقتراب خطوة من احتفاظه بلقبه القاري المرموق، خاصة بعد الحالة شديدة التواضع التي ظهر عليها سان جورج في اللقاء الأول.

الاهلي وسان جورج
ويفكر مارسيل كولر في استغلال اطمئنانه لصعود فريقه لدور الستة عشر، لإضفاء الطابع التجريبي علي المواجهة، من خلال الدفع بعدد من اللاعبين صغار السن، مثل أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط وكريم الدبيس المدافع الأيسر والتونسي محمد الضاوي كريستو الجناح المهاجم، بجانب زملائهم الذين لا يعتمد عليهم مارسيل بشكل أساسي، وأبرزهم ياسر إبراهيم قلب الدفاع ومحمد مجدي قفشة لاعب الوسط وطاهر محمد طاهر الجناح المهاجم.

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