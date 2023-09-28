111 جهاز .. حبس عصابة سرقت محل هواتف محمولة بالإكراه بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس ٥ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإرتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه، وضبط بحوزتهم 111 هاتف محمول – 9 سماعات – مبلغ مالى – سلاح أبيض.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه، وضبط بحوزتهم (111 هاتف محمول – 9 سماعات – مبلغ مالى – سلاح أبيض)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.