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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

111 جهاز .. حبس عصابة سرقت محل هواتف محمولة بالإكراه بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس ٥ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإرتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه، وضبط بحوزتهم 111 هاتف محمول – 9 سماعات  – مبلغ مالى – سلاح أبيض.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه، وضبط بحوزتهم (111 هاتف محمول – 9 سماعات  – مبلغ مالى – سلاح أبيض)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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