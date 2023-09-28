خانت الأمانة .. حبس خادمة ومالك محل ذهب سرقا مشغولات ذهبية من فيلا بالشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس سيدة ومالك محل مصوغات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإرتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية) الخاصة بمخدومتها من الفيلا محل سكنها " كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق" والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية "مالك محل مصوغات ذهبية".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة "تعمل لدى إحدى السيدات" لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها " كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق" والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية "مالك محل مصوغات ذهبية" أمكن ضبطه . فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.