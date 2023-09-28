الأجنبي أنهى حياة صاحبه.. قرار عاجل ضد عاطل في جريمة عين شمس

قررت نيابة عين شمس، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من صديقه السائق بمفك بسبب خلافات مالية بينهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما طعن شخص صديقه بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى لوفاته .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بوصول سائق يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح قطعية وسطحية بالجسم ، وقرر بتضرره من عاطل يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بذات العنوان مصاب بسحجة بالجبهة لحدوث مشادة كلامية بينهما ، بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على بعضهما البعض وقيام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بإستخدام آلة حادة "مفك" حال تواجدهما بدائرة القسم نتج عن ذلك إصابته وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة والتخلص من الأداة المستخدمة فى الواقعة.

وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المبلغ المصاب عقب وصوله متأثراً بإصابته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.