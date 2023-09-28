بسبب تصرفاته الأخيرة .. تهديد بالإقالة لمترجم أوسوريو .. تفاصيل

اعلن الإعلامي هاني حتحوت عن تهديد بالإقالة لمترجم أوسوريو بسبب تصرفاته الأخيرة .

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: خبر الماتش- تهديد بالإقالة من مدير الكرة بالزمالك لمترجم أوسوريو بسبب تصرفاته الأخيرة .

وفي خطوة مفاجئة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد جمال علام استبعاد نادي الزمالك من المشاركة فيبطولة كأس السوبر المصري الجديدة. وهذا القرار أتى كنتيجة للالتزام بلوائح الاتحاد المصري وفقًا لما تم تنصيصه فيها.

سبب الاستبعاد

يعود سبب هذا الاستبعاد إلى اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة أمام النادي الأهلي. وفيما بدأ الفارس الأبيض النسخة الماضية بملاحقة الفوز بالبطولة، اعتذر عن المشاركة بسبب اعتراضه على تواجد لاعبالنادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا الذي كان معاقبًا بالإيقاف.