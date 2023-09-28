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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أذربيجان تعتقل رئيس حكومة كارباخ السابق

روبن فاردانيان
روبن فاردانيان

اعتقلت السلطات في أذربيجان، الأربعاء، رئيسًا سابقًا لحكومة أرمنية انفصالية في ناجورنو كارباخ أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا في موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف مما تسبب في أزمة إنسانية.

وترأس روبن فاردانيان، وهو مصرفي ومليادير مشهور بأعماله الخيرية، حكومة كارباخ الانفصالية، في الفترة من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023.

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وقالت زوجته فيرونيكا زونابند على قناته على تطبيق تيليجرام إن "سلطات أذربيجان اعتقلت فاردانيان خلال محاولته الفرار ضمن رحيل جماعي للأرمن بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على كارباخ في هجوم خاطف الأسبوع الماضي".

وقالت مصلحة الحدود الأذرية إنها "نقلت فاردانيان إلى العاصمة باكو وسلّمته لوكالات حكومية أخرى".

وكارباخ معترف بها دوليًا على أنها جزء من أذربيجان، لكن معظم سكانها من الأرمن الذين انفصلوا خلال التسعينيات في الحرب الأولى من حربين اندلعتا هناك منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
 

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