كيف استعادت مصر مكانتها على الخريطة العالمية؟ ..عضو التنسيقية توضح

قالت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف السياحة يمثل ملف هام للغاية، ويجب علينا أن نفتخر بما حققته مصر من تقدم واضح في مجال السياحة، بالرغم من الأزمات العالمية.

وأضافت "نشوى الشريف" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن السياحة المصرية يقبل عليها كثير من الروس والأوكرانيين وبعد الحرب الروسية الأوكرانية تأثرنا، بالإضافة إلى أزمة كورونا وتأثيرها على العالم أجمع.

وأوضحت أن مصر تقدمت 18 مركز في مؤشر التنافسية السياحية على مستوى العالم، متابعة: 2019 كانت فترة شهية ومزدهرة جدا في عمر السياحة المصرية.

واسترسلت: خلال عام 2019 كان لدينا 12 مليون سائح، في حين كان هناك بلدان لا تتخطى 5 مليون سائح، ونحن في تحقيق12 مليار و600 ألف دولار كـ إيرادات.