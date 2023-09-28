"الفن الحديث" .. كتاب جديد لمصطفى رجب في معرض الكتاب

صدر عن دار النور للنشر كتاب "الفن الحديث"، للفنان الكاتب مصطفى رجب جمعه، والمنتظر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

وقال الكاتب مصطفى رجب جمعة، في تقديمه الكتاب "إن الفن الحديث هو ردة فعل أو استجابة العالم للممارسات العقلانية ووجهات النظر الجديدة الناجمة عن التطورات التكنولوجية التي عقبت العصر الصناعي".

وتابع: "حيث جعلت المجتمع يعبر عن ذاته بطرق جديدة ومختلفة عما كان متعارف عليه بالماضي؛ حيث يعمل الفنان على تقديم وتمثيل تجاربه في الحداثة وتطبيقها في مناهج الحياة بطرق جديدة ومبتكرة الشكل".