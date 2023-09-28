أستاذ مناهج : تغيير مدرسة الطفل ممكن يأثر على نفسيته|فيديو

قال الدكتور حسن شحاته أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هناك إدارة داخل وزارة التعليم تسمى إدارة التعليم الخاص دورها المتابعة و المراقبة و تحقيق مصلحة أولياء الأمور.

أسعار "السبلايز" في بعض المدارس غير واقعي

وأضاف بدوي علام خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc masr"، أن بعض أولياء الأمور يختارون المدارس من باب الوجاهة الأجتماعية، لافتاً إلى أن تغيير مدرسة الطفل ممكن يأثر على نفسيته.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس إلى، أن أسعار "السبلايز" في بعض المدارس غير واقعية وتنفر أولياء الأمور من المدارس.