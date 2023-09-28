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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار قوي قرب مطار طشقند في أوزبكستان

أرشيفية
أرشيفية

وقع انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان اليوم الخميس، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في حين تحدّثت السلطات عن "حريق" أسفر عن جرحى لم تحدّد عددهم في الحال.

ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إنّ الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحّة أنّ حريقاً اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تلجرام إنّه "حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الراهن، يقدّم الأطباء لهم كلّ المساعدة الطبية اللازمة".

كما أعلنت أنّ فرق إسعاف أخرى تقدّم الرعاية الصحّية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه، من أن تذكر عدد هؤلاء الجرحى.

وأوزبكستان هي الأكبر من حيث عدد السكان بين سائر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى.

وعلى غرار سائر جمهوريات الاتّحاد السوفييتي السابق، غالبًا ما تشهد أوزبكستان حرائق ناجمة عن تقادم المعدّات والأجهزة أو عن عدم الامتثال لمعايير السلامة، لكنّ حوادث بهذه الضخامة تظلّ نادرة.

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