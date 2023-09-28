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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي تحمل رسائل عدة

صدى البلد

 أكدت صحيفة (الأهرام) أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، في الاحتفال بذكرى ميلاد حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حملت عدة رسائل مهمة علينا استيعابها بمنتهي الانتباه.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الخميس/ تحت عوان "رسائل الاحتفال بالمولد النبوي" - أن أولى تلك الرسائل هي أن المصاعب التي شهدها اقتصادنا أوشكت أن تنتهى قريبا بإذن الله؛ نظرا إلى أن جهود التنمية التي بذلناها خلال السنوات الثماني الأخيرة ستبدأ تؤتي ثمارها، والرسالة الثانية، أن الدولة وقيادتها السياسية لديهما كل الإصرار على استكمال مشروعات التنمية وبناء الاقتصاد بما سيؤدى في نهاية المطاف إلى الحفاظ على قوة الدفع، وصولاً إلى استمرار قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى، وأمن الطاقة للمواطنين كافة.
وأضافت أن الرسالة الثالثة، هي أن فضيلة الصبر وتحمل المشاق، التي يتمتع بها المصريون عبر تاريخهم العريق، هي فضيلة مستمدة من حياة وسيرة رسولنا الكريم، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ثم فإن علينا مواصلة التعلم من فضائل هذا النبى العظيم، وهكذا فإن الثبات في مواجهة التحديات هو جزء من الإيمان برسالة الرسول، وهو أيضاً ما سوف يصل بهذا الوطن إلى كل مايصبو إليه.. تبقى رسالة أخيرة، هي أننا تعلمنا من نبينا الكريم مكارم الأخلاق، كالأمانة والصدق والإخلاص في القول والعمل، ومن ثم فإن الساعين إلى الشر والتخريب ونشر الشائعات والأكاذيب لن يكتب لهم النجاح، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح.

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