سفير مصر لدى تركيا يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي

قدم السفير عمرو الحمامي أمس /الأربعاء/، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التركية.



وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم - أن السفير عمرو الحمامي عبر - للرئيس التركي - عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكداً اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية، والارتقاء بها في المجالات كافة.



من جانبه، نقل الرئيس التركي خالص تحياته الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على الأصعدة كافة، مثنياً على مستوى العلاقات التجارية، مبرزا ضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة؛ أخذا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.