وزير الدفاع الإيطالي: الجزائر وروما اتفقتا على تطوير التعاون العسكري بينهما

أكد وزير الدفاع الإيطالي، قويدو كروزيتو، أن الجزائر وإيطاليا اتفقتا على تطوير التعاون بين المؤسستين العسكريتين الجزائرية والإيطالية، مضيفا أن الهدف الرئيسي لهما يتمثل في تحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار في إفريقيا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذلك محاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم /الأربعاء/ بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري إيطالي رفيع المستوى.



وأوضح أن محادثاته مع الرئيس الجزائري كانت ودية ومثمرة، حيث تم التشديد خلالها على ضرورة تعزيز التعاون بين إيطاليا والجزائر بهدف تكريس الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك في منطقة الساحل.



وأضاف وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي، مضيفا أن "إيطاليا مقتنعة بأن الجزائر شريك استراتيجي في إفريقيا"، مشيرا إلى أنه يجري إعداد مخطط عمل لمجابهة التحديات التي يواجهها البلدان.



واستطرد قائلا :"نحن هنا في الجزائر لتكريس مخطط التنمية في إفريقيا الذي أعدته رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني".