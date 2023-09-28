وزير الخارجية التونسي: نتطلع إلى تطوير التعاون مع روسيا في المجالات كافة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، أن زيارته إلى موسكو تأتي في سياق العلاقات الطيبة التي دائما ما جمعت بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الودية دائما ما كانت تجمع البلدين، وعلينا أن نعمل على دعم ومواصلة تعزيز العلاقات، خاصة بعد الخروج من أزمة "كوفيد" التي أثرت على تبادل الزيارات وجعلتها أمرا صعبا، ولكن الآن لابد من استرجاع النسق العادي للزيارات خاصة وأن ما يجمعنا بموسكو علاقات ممتازة.



وقال عمار - في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن التعاون مع روسيا متعدد الجوانب في قطاعات متعددة، معربا عن استعداد بلاده لدعم التعاون مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة وأن الاقتصاد التونسي يتعافى حاليا من فترة صعبة عاشها بعد 2011.



وأضاف أن الوقت حاليا مناسب حتى يتم فتح المجال أمام كل الشركاء من أجل تطوير العمل الثنائي، والسعي نحو ضخ استثمارات، والتعاون في مجالات السياحة والتجارة والتعاون في كل القطاعات.

وقال إن تونس تجمعها علاقات طيبة مع الشركاء كافة، مشيرا إلى أن بلاده لا تبدل شريكا بشريك آخر، ولا تعقد شراكة مع شريك على حساب آخر، إنما تحترم كل الشركاء، وما يهمها في المقام الأول مصلحتها.



بشأن إعادة الهيكلة داخل المؤسسات التونسية، أوضح وزير الخارجية إن كل ما يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيد يأتي في إطار إعادة تونس لموقعها وأحسن مما كانت عليه، عقب استخلاص العبر من التجربة الصعبة التي مرت بها في السنوات الماضية، موضحا أن ما اتخذه الرئيس من قرارات كانت لإنقاذ الدولة من التفكك بعد تدهور الأوضاع على جميع الأصعدة .



وعن المذكرة الشاملة مع أوروبا، أوضح الوزير أن الأمر حاليا في بداية التطبيق ولكن ما طلبته تونس هو ضرورة أن يكون هناك مناخ جديد إيجابي بناء عما عرف سابقا، وأن كل دولة لابد وأن ترى مصلحتها في هذه الشراكة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون العلاقة شاملة، ولا يتم التركيز فيها على مجال محدد، حتى تحقق الشراكة مصلحة الطرفين.



وعن محاولات التدخل في الشأن التونسي الداخلي، قال الوزير إن تونس لا تقبل ولن تسمح لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية، كما لم تتدخل هي في شؤون أي دولة أخرى.



وعن تأجيل زيارة وفد أوروبي إلى تونس للمرة الثانية، أوضح الوزير أن ما أعلن عنه بشأن الزيارة من الجانب الأوروبي لم يكن فيه أي تنسيق مع تونس، مشيرا إلى أن الوفد الذي أعلن عن قدومه ضم أعضاء للدولة ملاحظات بشأنهم، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة.



وعن الانضمام إلى مجموعة بريكس، قال عمار إن تونس لم تطلب الانضمام إلى مجموعة بريكس، وتجمعها علاقات ممتازة مع كل أعضاء هذا التجمع دون استثناء، وتعمل على تطوير هذه العلاقات دائما.