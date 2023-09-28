لافروف: روسيا مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا "مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، لكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.



وقال لافروف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - "ما زال موقفنا ساريا: نحن مستعدون للتفاوض، لكن التفاوض مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التي تطورت الآن على الأرض، وموقفنا معروف للجميع، مع الأخذ في الاعتبار مصالحنا، ومصالح أمننا، ومصالح منع إنشاء نظام نازي معاد على حدود روسيا " .



وأضاف أن كلما تأخرت كييف في المفاوضات مع موسكو، أصبح من الصعب التفاوض لاحقا.

وأكد أن الخطوة الأولى لمثل هذه الاتصالات يجب أن تكون إلغاء مرسوم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي يحظر الحوار مع موسكو.