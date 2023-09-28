الجمهورية: نهج الرئيس السيسي يجسد مسارا صحيحا لرؤية قائد يُعلي القيم الحميدة بالمجتمع

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن النهج والمعاني السامية والنبيلة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف؛ يجسد مسارا صحيحا لرؤية قائد يعلي القيم الحميدة التي ترسخ في المجتمعات الهدف الحقيقي للرسالات السماوية وكل عام والأمة الإسلامية بكل خير؛ "ولتحيا مصر وشعبها في سالم وأمان".



وأبرزت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (على الصدق والإخلاص.. تبنى الأمم) - تأكيد الرئيس السيسي، أن الأمم تقوم وتستقيم على الصدق والإخلاص والأمانة وليس على الكذب والافتراء والهدم.

ونقلت (الجمهورية) حديث الرئيس السيسي للدعاة المشاركين في احتفالات وزارة الأوقاف بأن النهج الذي نسير عليه، يحاول أن يكون مستقيمًا وامينًا ومخلصًا لله وشريفًا في هذا المسار، معربًا عن أمله أن يعيد الله ذكرى المولد النبوى الشريف على الأمتين الإسلامية والعربية ومصر والإنسانية بأسرها بالخير والسالم.