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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة العشرات إثر اندلاع حريق ضخم بمطار دولي في أوزبكستان

صدى البلد

أصيب عدد من الأشخاص إثر اندلاع حريق في مستودع قرب مطار طشقند الدولي في أوزبكستان.


وأفادت وزارة الطوارئ في أوزبكستان اليوم الخميس، أن الحريق نجم عن انفجار في مستودع قرب مطار طشقند تم احتواؤه وإن الوضع أصبح تحت السيطرة.


وقالت وزارة الصحة في أوزبكستان من جانبها أن موجة الصدمات الناجمة عن الانفجار الذي وقع اليوم حطمت عشرات النوافذ في مبان سكنية مجاورة .

واضافت انها تستمر في معالجة بعض الأشخاص من إصابات، لكن لم تكن أي منها خطيرة.


وأشارت إدارة مطار طشقند الدولي إلى أن عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الجوية بالمطار تسير بشكل طبيعي.

 

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