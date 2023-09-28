تأكيد الرئيس السيسي صلابة اقتصاد مصر تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلابة الاقتصاد المصري، خلال احتفالية وزارة الأوقاف، أمس، بذكرى المولد النبوي الشريف، اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم /الخميس/.



ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "اقتصادنا صلب والصعاب إلى زوال" نقلت صحيفة (الأهرام) كلمة الرئيس السيسي - خلال الاحتفالية - والتي أكد من خلالها أن الاحتفال، هذا العام، بالمولد النبوي يأتي بينما يمر العالم بظروف دقيقة، لم تحدث، منذ عقود، بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية العميقة الأثر، وما أعقب ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية، ثم تسببت الأزمة الروسية- الأوكرانية في تفاقمها، بشدة؛ مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، أملا في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرءوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية، ومن هنا، جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا، والعديد من الاقتصادات الناشئة.



ونقلت عن الرئيس السيسي القول:"إن عاصفة طاغية، كتلك، كانت كفيلة، في الظروف العادية، باقتلاع اقتصادنا، بشكل كلي، والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري، لكن السنوات الثماني الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق، في حجمه ونطاقه وسرعته، أثمرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لاقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب، بإذن الله، لاسيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة، للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ، في الوقت ذاته، على قوة الدفع اللازمة، لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة، ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى وأمن الطاقة للمواطنين، رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين".



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس قام بتكريم 7 من علماء الدين خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتم منحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.



وفي شأن رئاسي ثان، نشرت صحيفة (الجمهورية) تهنئة الرئيس السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.



وأبرزت الصحيفة تدوينة الرئيس السيسي، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت: "أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم، ودعا إليها؛ فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل. إنني أدعو الله (عز وجل) أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير".



كما نشرت الصحيفة تدوينة السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية؛ للتهنئة بهذه المناسبة العطرة، قائلة "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق نبينا الكريم، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر، ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر".



وفي إطار متابعتها لنشاط الحكومة، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماع مجلس الوزراء، أمس؛ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتقديم التهنئة إلى الرئيس السيسي، ولأعضاء الحكومة، ولجموع أبناء الشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.



ونقلت الصحيفة إشارة مدبولي إلى الاحتفال الذي أقيم - أمس الأول - بمناسبة يوم تفوق جامعات مصر، وشرفه بالحضور الرئيس السيسي، مؤكدا على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بهذا الملف، سواء ما يخص التعليم، والثقافة، وغير ذلك من القطاعات المرتبطة برفع الوعي لدى المواطن وبناء شخصيته.



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء تناول العديد من الرسائل المهمة التي تم إطلاقها خلال الاحتفال، مؤكدا استمرار مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ ما من شأنه بناء الإنسان المصري، بشكل يجعله قادرا على تحقيق مختلف تطلعاته وأمنياته، لافتة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية اليونسكو المنقحة الخاصة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، التي تهدف لتوفير إطار لضمان الجودة.



وفي اجتماع آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس الوزراء عقد أمس اجتماعا مع وفد بريطاني، ضم ممثلين عـن 10 جامعات من كبريات الجامعات البريطانية و5 شركات متخصصة بمجال الاستثمار في التعليم العالي، وأكد أن الزيارة تتسق مع سياسات الحكومة المصرية بشأن تعميق التعاون القائم والدخول في شراكات جديدة مع كبريات المؤسسات التعليمية العالمية، وذلك لتقديم خدمات تعليمية، على أعلى مستوى من الكفاءة.



ونقلت الصحيفة إشادة مدبولي بمذكرات التفاهم التي جرى توقيعها منذ يومين بين المؤسسات والجامعات المصرية والبريطانية، مؤكدا تقديم كل الدعم للجامعات والمؤسسات، مشيرة إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال:"إن الوفد البريطاني التقى قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية؛ حيث جرى استعراض الخطة المصرية للنهوض بقطاع التعليم العالي وفرص الاستثمار المتاحة".



سياسيا، واصلت الصحف متابعة توافد عشرات المواطنين، لليوم الثالث على التوالي، على مكاتب توثيق الشهر العقاري؛ لإصدار توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط مظاهر حب وتأييد انتشرت أمام المكاتب بجميع أحياء القاهرة والمحافظات.



وذكرت صحفية (الجمهورية) أن كل أطياف المجتمع شاركوا في عمل التوكيلات، مشيرة إلى أن المصريين - كعادتهم - حولوا إجراءات التوكيلات إلى كرنفال احتفالي؛ تعبيرا على مشاعر التأييد والحب أمام مكاتب الشهر العقاري.

ورصدت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم - أحد المعاقين يقوم بعمل توكيل على كرسي متحرك؛ في إصرار منه على المشاركة في تأييد الرئيس، وعبر الأطفال عن فرحتهم - حيث اصطحبتهم أسرهم أثناء إصدار التوكيلات - ورفعوا صورة الرئيس وهتفوا "تحيا مصر".



وتحت عنوان "‎وزير البترول: حفر الآبار الاستكشافية بالبحر الأحمر العام المقبل" نشرت صحيفة (الأهرام) إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركات العالمية التي فازت بمزايدة البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، لأول مرة، تستعد لبدء حفر الآبار الاستكشافية، بدءا من العام المقبل، بعد انتهاء مراحل إجراء الدراسات والمسوح‫.‬



وأشارت إلى أن وزير البترول أكد - خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول - أن التوسع في مشروعات توصيل واستخدام الغاز الطبيعي بمحافظات صعيد مصر، خلال السنوات الأخيرة، يستهدف توفير مردود جيد للمواطن يلمسه في حياته اليومية، وتخفيف الأعباء المالية، خاصة أن استخدام الغاز في السيارات الذي شهد انتشارا في الآونة الأخيرة بالصعيد ومحافظات الجمهورية، يوفر ما يزيد على نصف تكلفة الوقود، لمصلحة المواطن الذي يستفيد، كذلك، من تحويل سيارته بالتقسيط على سنة دون فائدة‫.‬