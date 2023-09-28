"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، والتى تستمر لمدة شهر؛ وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2023/2024).



وتستهدف المبادرة توفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 1513 منفذا، و6 معارض رئيسية، و37 معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية، للمشاركة فى المبادرة.



كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإقامة شوادر ومعارض، لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجي ومصنعي الزى المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة، ومنافذ ثابتة، ومعارض، تحت إشراف وتأمين من أجهزة كل مديرية.



وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.