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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللى كريم تكشف حقيقة خلافها مع العدل جروب فى «أسرار النجوم»| اليوم

نيللي كريم
نيللي كريم

تحل الفنانة نيللى كريم  اليوم، الخميس، ضيفة  على إذاعة "نجوم أف. إم"، مع المذيعة إنجى علي، فى برنامجها "أسرار النجوم" لتتحدث عن فيلمها الجديد "ڤوى ڤوى ڤوى" وترشيحه للأوسكار، وتحكى عن طبيعة الشخصية وأصعب المشاهد التى قامت بها خلاله.

كما تتطرق إلى الحديث عن حقيقة خلافه مع شركة "العدل جروب".

كشفت الفنانة نيللي كريم سبب غيابها عن عروض أفلامها الخاصة مؤخرا، سواء “ع الزيرو” مع محمد رمضان، و"فوي فوي فوي" مع محمد فراج.

وقالت نيللي كريم، في تصريحات لـ et بالعربي، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “فوي فوي فوي”،  إنها غابت  عن العروض الخاصة في مصر مؤخرا، بسبب انشغالها بالسفر.

وأوضحت نيللي كريم أنها كانت في جولة لعدة دول مؤخرا منها أمريكا، ولا يوجد بينها وبين أي شخص خلافات سواء على البوسترات أو مع شركات الإنتاج.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية، حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. 

يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 

اذاعة نجوم أف إم أسرار النجوم المذيعة انجى على الفنانة نيللي كريم فيلم فوى فوى فوى ڤوي ڤوي ڤوي

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