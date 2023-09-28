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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 27 ضحية جديدة بدرنة الليبية

صدى البلد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، مساء امس الأربعاء، عن حصيلة جديدة قالتها فرق الإنقاذ الجزائرية الموفدة إلى مدينة درنة الليبية، وتم انتشال 27 ضحية.


وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "تم انتشال 27 ضحية متوفية بمدينة درنة الليبية من تحت الركام، نهار اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 343 ضحية منذ بداية العملية". 

وأوضحت أن عملية البحث شملت 12 نقطة منها 11 نقطة على الساحل ونقطة على مستوى ميناء درنة، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف مستمرة في درنة الليبية.

في سياق متصل ذكرت وكالة "تاس" الروية  أن فريق الإنقاذ الروسي انتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، وساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصا بينهم 67 طفلا.

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