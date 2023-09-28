تعليم البحر الأحمر يبحث سد العجز في هيئة التدريس استعدادًا للعام الجديد 2023/2024

نظم هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر اجتماعًا تنسيقيًا هامًا بحضور موجهي عموم المواد، مدير الشؤون القانونية، مدير شؤون العاملين، والمدير المالي والإداري بالمديرية. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتداول الخطط والآليات اللازمة لسد العجز في هيئة التدريس للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الكفاءة والجودة في التعليم بالمحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة انضمام حملة المؤهلات العليا التربوية القادرين على القيام بالأدوار التعليمية إلى هيئة التدريس. سيتم تطبيق هذا الإجراء استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد في عام 2023/2024.

وشدد منير على أهمية تحسين المستوى التعليمي وتقديم بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للطلاب، مؤكدًا على دعم الجهود المبذولة لضمان توفير التدريس الجيد والمستدام في المدارس بالمحافظة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تحسين ملموس في مستوى التعليم بالبحر الأحمر وتمكين الطلاب من تحقيق أداء أفضل في دراستهم.