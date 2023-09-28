بدء اختبارات انتقاء البراعم في لعبة "التايكوندو" بالمشروع القومي للبطل الأولمبي بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم اختبارات انتقاء البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة "التايكوندو"، وذلك للأطفال المولودين في السنوات "2011/2012/2013".

وتم تنظيم هذه الاختبارات في المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة، بمشاركة قرابة 50 من البراعم الطموحين الذين تقدموا لإجراء هذه الاختبارات.

تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف المواهب الرياضية، وتنفيذًا لبرامج الموهبة الرياضية التي تديرها الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

يهدف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي إلى تعزيز الاهتمام بتطوير المواهب الرياضية في صفوف النشء والشباب في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف بناء قاعدة قوية من المواهب الرياضية التي ستكون الأساس للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في المستقبل.

يعكس هذا النهج التفاني والاهتمام المستمر بتطوير الرياضة في مصر وتمكين الشباب الموهوبين لتحقيق أحلامهم الرياضية وتمثيل بلادهم على الساحة الدولية.