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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 52 وحدة "بلوك" للمتضررين من السيول في رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أجرى اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عمليات تسليم مستمرة لوحدات "بلوك" للمواطنين المتضررين من السيول في حي الروضة، حيث تمت المصادقة عليها من قبل اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بعد إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة والتأكد من إزالة المساكن القديمة ورفع الأنقاض.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم تسليم حتى الآن 52 وحدة "بلوك" لأصحابها الذين تأثروا من السيول، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء وشركة الغاز لرفع العدادات من المنازل المتضررة وتأمين المنطقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة المحافظة لمساعدة المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية وإعادة بناء المناطق المتضررة بشكل أمثل، حيث تسعى لتوفير سكن للمتضررين وتأمين خدمات البنية التحتية الأساسية.

رأس غارب سيول بلوك متضررون تسليم وحدات سكنية إعادة بناء مناطق متضررة

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