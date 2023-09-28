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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عصر اليوم..شركة مياه قنا تعلن قطع المياه عن مركز قفط

مياه قنا
مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب عن مركز قفط وقرية البارود عصر اليوم الخميس الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣.
 

و أوضح بيان شركة مياه قنا أن قطع المياه سوف يبدأ فى تمام الساعة ٤ عصراً حتي ٨ مساء عن مدينة قفط، أما قرية البارود، فسوف يبدأ من الساعة ٤ عصراً، ويستمر حتي الساعة ١٢ بعد منتصف الليل.

 

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وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع المياه نتيجة للقيام بأعمال تغيير مسار خط متعارض مع خط المياه الجديد المغذي للمنطقة الصناعية بمركز قفط.

وأضاف بيان شركة مياه قنا أن الشركة سوف تبدأ ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين فى كافة المناطق.

وأهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

 

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