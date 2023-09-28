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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله السعيد يستعد للموسم الجديد بهذه الطريقة| شاهد

صدى البلد

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر السعيد بلوك جديد، ولاقت الصورة اعجابا كبيرا من جمهوره ومتابعيه.

وحصد عبدالله السعيد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، جائزة هداف بطولة السوبر المصري في حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري المقرر إقامته بدولة الإمارات .
وسلم محمد يحيي رئيس المتحدة للرياضة وسيف الوزيري رئيس مجلس ادارة استادات و برزنتيشن وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جائزة هداف بطولة السوبر المصري لعبدالله السعيد .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بين أربعة فرق.
وأعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير  على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

التواصل الاجتماعي انستجرام بطولة السوبر المصري عبدالله السعيد عبد الله السعيد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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