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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتقال إسرائيل لـ 1264 فلسطينيًا.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

صدى البلد

أعلن المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيًا حاليًا رهن الاعتقال الإداري.


وأضاف المسئول الأممي في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أن عدد المحتجزين هذا هو "الأعلى منذ أكثر من عقد"، مبينًا أن "قوات الأمن الإسرائيلية نفذت 1042 عملية تفتيش واعتقال في الضفة الغربية، ما أدى إلى اعتقال 1504 فلسطينيين، من بينهم 88 طفلًا".

وذكر قائلاً "خلال الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة بين 15 يوليو الماضي و19 سبتمبر الحالي، استشهد 68 فلسطينيًا، من بينهم 18 طفلاً، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث".

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وأكد المبعوث الأممي أن "إجمالي 2830 فلسطينيا، بينهم 30 امرأة و559 طفلا، أصيبوا، منهم 271 بالذخيرة الحية و2119 باستنشاق الغاز المسيل للدموع".

 

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