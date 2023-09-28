عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نتائج الدور الأول ببطولة سوث ويسترن لسيدات الإسكواش

صدى البلد

اختتمت فجر اليوم مباريات الدور الأول ببطولة سوث ويسترن الذهبية لسيدات الإسكواش، المقامة بولاية هيوستن الأمريكية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى الأول من أكتوبر القادم، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .

وتشهد البطولة مشاركة 24 لاعبة منهن 9 لاعبات مصريات وهن: نور الطيب المصنفة الأولى للبطولة وسلمى هانى المصنفة الرابعة وفريدة محمد المصنفة السادسة.

بالإضافة إلى كل من هنا رمضان وندى عباس وسنا إبراهيم وجنى شيحة وزينة ميكوى ونور أبو المكارم .

وجاءت نتائج مباريات لاعبات المنتخب المصري كالتالي: خسرت جنى شيحا من بطلة سكوتلاندا جورجيا أديرلي بنتيجة (1-3) في مباراة استمرت لمدة 44 دقيقة.

كما خسرت نور أبو المكارم من الأمريكية ريا نافاني بنتيجة (2-3) في مباراة استمرت لمدة 51 دقيقة.

ونجحت ندى عباس في الفوز على بطلة لاتفيا إنيتا ماكفيكا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 20 دقيقة.

وحققت سنا إبراهيم الفوز على بطلة فنلندا إيمليا سواني بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة.

وفازت زينة ميكوى على بطلة إنجلترا جراس جير بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة.

وأخيراً تغلبت هنا رمضان على الكندية نيكول بانيان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 26 دقيقة.

الاسكواش المنتخب المصري هيوستن الأمريكية سيدات الاسكواش مباريات الدور الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

موعد بدء الدراسة و20 قرار نهائي| ماذا سيعلن وزير التعليم اليوم ؟

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يرقص ويعزف باحترافية في فيديو مثير للجدل| شاهد

الكيلو بـ 12 جنيها.. الحكومة تضرب أسعار السكر ومفاجأة بشأن 200 ألف طن جديدة

مُتخصّص في أمن المعلومات يُحذّر من الواتساب الذهبي: مُخترق بنسبة 100% |فيديو

بـ75 طن منتجات.. الزراعة: إطلاق أكبر قافلة متحركة للسلع الغذائية بشمال سيناء

بعد اعتقال إسرائيل لـ 1264 فلسطينيًا.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

90 طائرة خرجت من الخدمة.. بريطانيا تكشف سرا خطيرا في المقاتلات الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

طريقة عمل خبز بالسمسم.. الخطوات والمقادير

فوائد مذهلة لتناول اللب السورى|تعرف عليها

تعرف على فوائد الكرات الطبية

فيديو

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ