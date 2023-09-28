تعرف على نتائج الدور الأول ببطولة سوث ويسترن لسيدات الإسكواش

اختتمت فجر اليوم مباريات الدور الأول ببطولة سوث ويسترن الذهبية لسيدات الإسكواش، المقامة بولاية هيوستن الأمريكية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى الأول من أكتوبر القادم، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .

وتشهد البطولة مشاركة 24 لاعبة منهن 9 لاعبات مصريات وهن: نور الطيب المصنفة الأولى للبطولة وسلمى هانى المصنفة الرابعة وفريدة محمد المصنفة السادسة.

بالإضافة إلى كل من هنا رمضان وندى عباس وسنا إبراهيم وجنى شيحة وزينة ميكوى ونور أبو المكارم .

وجاءت نتائج مباريات لاعبات المنتخب المصري كالتالي: خسرت جنى شيحا من بطلة سكوتلاندا جورجيا أديرلي بنتيجة (1-3) في مباراة استمرت لمدة 44 دقيقة.

كما خسرت نور أبو المكارم من الأمريكية ريا نافاني بنتيجة (2-3) في مباراة استمرت لمدة 51 دقيقة.

ونجحت ندى عباس في الفوز على بطلة لاتفيا إنيتا ماكفيكا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 20 دقيقة.

وحققت سنا إبراهيم الفوز على بطلة فنلندا إيمليا سواني بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة.

وفازت زينة ميكوى على بطلة إنجلترا جراس جير بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة.

وأخيراً تغلبت هنا رمضان على الكندية نيكول بانيان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 26 دقيقة.