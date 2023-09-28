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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي من إيطاليا: مصر مهد التراث الحضاري وبداية التاريخ الإنساني

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

 أكد سفير مصر في إيطاليا السفير بسام راضي أن مصر ليست دولة تاريخية بل جاءت أولاً ثم جاء من بعدها مراحل وعصور التاريخ المختلفة، وهي مهد التراث الحضاري الذي عرفته الإنسانية.


جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري في مؤتمر المركز الدولي لصون الممتلكات الأثرية بروما، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كذراع فني لصون وترميم الآثار حول العالم.


وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم /الخميس/- أن السفير بسام راضي استعرض أمام المؤتمر جهود الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز تراثها وحضارتها الغنية، وذلك من خلال تبني استراتيجية طموحة تضمنت افتتاح متاحف جديدة (حوالي 25 متحفًا) بمختلف أنواعها في جميع أنحاء البلاد؛ لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، بجانب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير أيقونة متاحف العالم، مع تحسين وتحديث مواقع ووجهات التراث الثقافي الحالية، فضلاً عن الحفاظ على المواقع التاريخية.


وقال السفير بسام راضي إن مصر عززت أيضًا الإطار القانوني للحفاظ على التراث الثقافي، من أجل حماية المواقع التاريخية والحفاظ عليها لتظل في متناول المصريين وجميع شعوب العالم، كما تبنت الحكومة استراتيجية للحفاظ على ضواحي القاهرة القديمة، بهدف تحويلها إلى متحف مفتوح يعكس المزيج الفريد بين الحضارة القديمة والمعاصرة في مصر.


شارك في المؤتمر لفيف من الخبراء الدوليين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من الخارجية الإيطالية.

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