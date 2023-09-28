وزير الخارجية الأمريكي يرقص ويعزف باحترافية في فيديو مثير للجدل| شاهد

ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقطع فيديو، يغني ويعزف، وسط دهشة المتابعين.

وقال بلينكن عبر حسابه الرسمي X “تويتر” سابقا، “ لا أستطيع تفويت فرصة الليلة للجمع بين الموسيقى والدبلوماسية. كان من دواعي سروري إطلاق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية الجديدة".

وأثار هذا الفيديو اهتمام المشاهدين والمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي في لحظة غير متوقعة، حيث أظهر بلينكن موهبته في الغناء والعزف على القيثارة.

لا تعد هذا هي المرة الأولى التي يظهر فيها بلينكن موهبته في الموسيقى. فقد كان بلينكن عضواً في فرقة روك تسمى “Capitol Gainz” في سبعينات القرن الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.