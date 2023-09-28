مسئول عراقي: نصف مصابي حريق نينوى حالاتهم حرجة

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، إن 50 في المائة من الإصابات في الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوي، حالتهم حرجة، وجميعهم مصابون بحروق متفاوتة، وفق ما أفادت "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف الشمري في حديثه للوكالة أن المصابين موزعون على مستشفيات الموصل وأربيل ودهوك.

وبحسب تصريحات المسئول العراقي أن السلطات قبضت على جميع المسؤولين عن قاعة الأفراح، بمن فيهم صاحب القاعة الذي تم القبض عليه أثناء محاولته الهرب إلى أربيل.

وأضاف قائلا :"بعد عملية استخباراتية، تم القبض على صاحب القاعة في أربيل وتم تسليمه إلى السلطات الاتحادية في بغداد، ويتم التحقيق معه".