مصرع وإصابة 163 شخصا في انفجار ضخم بالقرب من مطار دولي بأوزبكستان

لقي شخص مصرعه وأصيب 162 آخرون إثر انفجار ضخم في مستودع صناعي في طشقند، بأوزبكستان بحسب وزارة الصحة.



وقالت السلطات في بيان : "وفق البيانات، توفي مراهق من مواليد عام 2006 وأصيب آخرون.. حيث يبلغ العدد الإجمالي للضحايا نتيجة الحادث 163 شخصا".



وتم نقل 24 شخصا إلى المستشفى بجروح متفاوتة.

وأصيب عدد من الأشخاص إثر اندلاع حريق في مستودع قرب مطار طشقند الدولي في أوزبكستان.



وأفادت وزارة الطوارئ في أوزبكستان اليوم الخميس، أن الحريق نجم عن انفجار في مستودع قرب مطار طشقند تم احتواؤه وأن الوضع أصبح تحت السيطرة.



وقالت وزارة الصحة في أوزبكستان من جانبها أن موجة الصدمات الناجمة عن الانفجار الذي وقع اليوم حطمت عشرات النوافذ في مبان سكنية مجاورة .