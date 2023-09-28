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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تحيى حفل "ليلة عمر" بالكويت .. غدًا

صدى البلد

ينطلق مهرجان"ليلة عمر" الغنائي في نسخته الأولى بدولة الكويت نهاية الأسبوع الجاري بحفلين من العيار الثقيل لصوت مصر النجمة أنغام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

 

ومن المقرر أن تطل أنغام، على جمهورها يومي غدا الجمعة والسبت بحفلين أعلنت الشركة المنتجة لهما "ليلة عمر" عن نفاد جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي.

كشف الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعافيه من إدمان المخدرات وخاصة مخدر الهيروين، بعد معاناة مع الإدمان استمرت 21 عاما. 

وكتب شقيق أنغام، في منشور عبر فيسبوك: «اللهم لك الحمد والشكر بعتبر نفسي بطل غير عادي مع اقتراب مرور ( 9 ) سنوات امتناع وتعافي من ادمان وتعاطي الهيروين والمخدرات لمدة 21 سنه معاناه مع مرض الادمان وفخور جدا بنفسي بكل شرف وعزة نفس  .... اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال». 

 

 

 

شقيق أنغام يهاجم عائلته 

كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشور ناريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه. 

وقال شقيق أنغام، في منشوره: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر». 

وأضاف شقيق أنغام: «تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب». 

كما كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم. 

 

الفنانة انغام مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أحدث أعمال أنغام أبناء أنغام أنغام الأغاني

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