تلميذ يطعن عددًا من المعلمين والطلاب بمدرسة ثانوية في إسبانيا

أفادت الشرطة الإسبانية لوكالة "رويترز" للأنباء اليوم الخميس، أن تلميذًا طعن ثلاثة معلمين وتلميذين على الأقل في مدرسة ثانوية في خيريز دي لا فرونتيرا بجنوب البلاد.



وأكدت الشرطة في بيانها إصابة عدد من الأشخاص، وأنه لم يقتـ ـل أي أحد، مُبينة أنه تم اعتقال التلميذ الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وقالت والدة أحد الطلاب لقناة "كانال سور" الاسبانية إن المهاجم استخدم أسلحة بيضاء كبيرة سحبها من حقيبة ظهره داخل الفصل الدراسي وهاجم زملاءه التلاميذ والمدرسين وأخبرهم أنه سيقتـ ـلهم.