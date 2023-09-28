بدء استقبال المواطنين لتحرير نماذج تأييد لمرشحي الرئاسة 2024 بسفارة مصر بواشنطن

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن عن بدء الترتيبات الخاصة بعقد الانتخابات الرئاسية 2024، وفقاً للجدول الزمني المرفق الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأشارت السفارة إلى بدء استقبالها للمواطنين الراغبين في تحرير نماذج تأييد للمرشحين المحتملين، وذلك وفقاً للضوابط المرفقة الواردة في القرار رقم 7 لسنة 2023 للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الرتشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأعلنت السفارة المصرية في واشنطن الجدول الاجرائي والزمني لذلك على النحو التالي:

وذكرت السفارة أنه على المواطن الراغب في التصويت أن يقوم بتسجيل بياناته واختيار البعثة الدبلوماسية التابع لها في الولايات المتحدة والتي يرغب في الإدلاء بصوته من خلالها، سواء السفارة أو أي من القنصليات العامة، على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارًا من يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل ، وسيظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيده في قاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ به دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية.