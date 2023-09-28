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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : الوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف مناهج الإعدادية الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتب النظام الجديد تم تنفيذ 49 منهجا جديدا، وبها عدد من الأنشطة، موضحا أنه تم الاكتفاء بعدد من الأنشطة التى يحتاجها المعلم مع الطالب داخل الفصل وباقى الأنشطة للطالب لتنفيذ التعلم الذاتى، دون الإخلال بنواتج التعلم الحقيقة، قائلا: المناهج المطورة ممتازة وتم تأليفها وفق المعايير الدولية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قطار التطوير انتهى من المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي ، وتم الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وتعتمد على تحسين جودة حياة المتعلم وتم تضمين قضايا مهمة منها ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وحل المشكلات، والوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية 

وأكد وزير التربية والتعليم أن طلاب الصف السادس الابتدائي هذا العام سوف يلتحقون بالصف الأول الاعدادي العام الدراسي 2024 / 2025  بمناهج جديدة تماما

وكان قد بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر 

وخلال المؤتمر اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب وهو عدد كبير جدا لابد من الاستثمار فيه لان الدولة حريصة على ذلك

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخالي من المشاكل

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا ، مشددا على ان نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء ، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي

 

مناهج الإعدادية الجديدة رضا حجازى وزير التعليم التعليم الفني ريادة الاعمال الذكاء الاصطناعي

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