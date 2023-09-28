عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علي وهيب: الحكومة الإسرائيلية الحالية انتقلت من الصهيونية العلمانية إلى الدينية

المحلل السياسي على
المحلل السياسي على وهيب

أكد المحلل السياسي علي وهيب، أن الحكومة الإسرائيلية اليوم انتقلت من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية لذلك هناك تكثيف للاستيطان وتكثيف لاقتحامات المسجد الأقصى وعدوانية أكبر وقتل أكثر.

 

وقال وهيب لإذاعة سلطنة عمان الأولى اليوم، إن الشعب الفلسطيني تشن عليه أربعة حروب، حربا على الأرض بالاستيلاء عليها، وحربا على الإنسان بالقتل وتهجير أهلنا بالقدس وغيره، وحربا على المال بإستقطاعات غير قانونية وغير مدققة من أموال الشعب الفلسطيني، ما جعلنا على حافة الحافة، وأخيرا حربا على الرواية الفلسطينية عبر محاولة تهويد القدس.

 

وأضاف وهيب، أن الشعب الفلسطيني يعيش في حالة من الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية فأموال المانحين كانت تشكل 30% من مجمل الموازنة واليوم إنخفضت إلى 3%، موضحا إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحتجز 800 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية وذلك منذ عام 2019 في ظل صمت عربي واسلامي ودولي غريب، كما تسأل وهيب لما ذا لم يتم الضغط على إسرائيل  لنقل سلطة الجمارك إلى الحكومة الفلسطينية وإنشاء شبكة من المستودعات الجمركية؟ لتستطيع وزارة المالية الفلسطينية من جمع إيرادات جمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.  

ورحب وهيب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية  لجمع الأطراف على الطاولة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مطالبا بضرورة حماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على إنتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وقال، إننا أمام حكومة إسرائيلية إرهابية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيدا اخرين في مقابر الأرقام، مشيرا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن إعتبارهم شركاء في السلام، مشددا على ضرورة زيارة الأشقاء العرب لفلسطين التي هي بمثابة رسالة تأكيد لوحدة الموقف والدم العربي
وتمثّل رسالة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباتهم على أرضهم وتعزيزا لوحدة الموقف والدم العربي.

الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية الحكومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

وزير التعليم: أمن وسلامة الطلاب في المدارس أولويتنا و«أنا المسئول»

القبض على 3 إرهابيين من داعش بالعاصمة العراقية بغداد

حلف الناتو يعلن إرسال سلاح خطير إلى الحدود مع روسيا

فتاة مدينة نصر وجامعة القاهرة وسيدة العمرانية.. 3 جرائم مروّعة بسبب الحب

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ