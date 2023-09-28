نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا للجنة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع أعضاء لجنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠، وذلك لوضع خطة عمل الجهات المعنية بتطبيق وتفعيل أهداف الاستراتيجية الرامية إلى إرساء قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة وفعالية الجهاز الإداري بالمحافظة.

وأكدت على ضرورة تكثيف برامج التدريب للعاملين بالجهاز الإداري في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة والإلمام بمنطومة القوانين والمواثيق المنظمة للعمل ومُدوّنة السلوك الوظيفي. كما وجهت بتطبيق منظومة لتقييم مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة، على أن يتم البدء بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية؛ لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات والسرعة والكفاءة في أدائها.