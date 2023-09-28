بعد استشهاد جنود بحرينيين.. «الزياتي» يستقبل وزير الخارجية السعودي في المنامة

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخاجية السعودي اليوم الخميس، نظيره وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة البحرينية المنامة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.



وعبّر بن فرحان خلال اللقاء، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.