ولي عهد البحرين يبحث مع وزير الخارجية السعودي مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في قصر الزاهر بالعاصمة البحرينية المنامة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.

وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وعقب اللقاء أقام ولي عهد البحرين مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.